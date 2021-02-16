Пожар в частном доме на улице Могильченко в селе Екатериновка Лозовского района, по предварительным данным произошел из-за которткого замыкания.

Как сообщили спасатели, вызов поступил 15 февраля, в 11:52.



В одной из комнат дома горел телевизор и домашние вещи на площади около 2 кв. м. В 12:41 огонь потушили. Погибших и травмированных не обнаружено.



По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.