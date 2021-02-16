В Варшаве, столице Польши задержали 32-летнего гражданина Украины, которого подозревают в убийстве 68-летнего мужчины. Тело погибшего было обнаружено 6 февраля вблизи форта Влоха.

Об этом сообщает издание RDC, пишет РБК-Украина.



"Погибший 68-летний мужчина был практически голым. Рядом с умершим была его одежда. На теле жертвы были многочисленные синяки", - говорится в сообщении.



Украинцу сообщили подозрение и арестовали на три месяца.



В свою очередь, задержанный своей вины не признает. Полиция не хочет раскрывать мотив убийства в связи с тем, что продолжается расследование.



Известно, что мужчины употребляли алкоголь вместе. У 68-летнего мужчины на теле не было ранений, которые могли бы однозначно указать на причину смерти. Если вина украинца будет доказана, то ему грозит пожизненное заключение.

