В Харькове, 17 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Верхнеудинская (ч/с) до 20:00 17.02.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Саперная, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 17.02.21 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 89 (п. №1, стояк) до 20:00 17.02.21 г.



Слободской район:

ул. Дизельная, 1 (п. №4, стояк), ул. Александра Матросова, 8 (п. №2) до 20:00 17.02.21 г.