Тренировки проводились под эгидой центрального координационного органа по борьбе с терроризмом - Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.



"Учения были направлены на отработку мер по координации деятельности всех региональных субъектов антитеррористической деятельности в экстремальных условиях", - отметил Владислав Абдула.