В Холодногорском районе повреждения на водоводе по ул. Ильинской, 65.

Как сообщили в "Харьковводоканале", на месте работает аварийная бригада предприятия.



На данном участке ведутся работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 100 мм.



Из-за аварии на трубопроводе без воды остались четыре многоквартирных дома.