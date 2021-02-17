В Холодногорском районе повреждения на водоводе по ул. Ильинской, 65. 

Как сообщили в "Харьковводоканале", на месте работает аварийная бригада предприятия.

На данном участке ведутся работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 100 мм.

Из-за аварии на трубопроводе без воды остались четыре многоквартирных дома.

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