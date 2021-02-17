По словам директора школы в которой учится 10-летний мальчик, уроки ребенок не посещает и домашние задания систематически не делает. Кроме того, мальчик ходит в грязной одежде и рваной обуви не по сезону.

Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда. Жительница Новобаварского района признана виновной в невыполнении родительских обязанностей (ч. 1 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях).Мать ребенка заплатит 850 гривен штрафа.



По инфомации суда, мать ребенка, со слов директора, не контролирует поведение и обучение сына, часто оставляет его без присмотра, с администрацией школы связь не поддерживает, на замечания классного руководителя не реагирует.



В свою очередь мать ребенка заявила на суде, что своей вины не признает, ее сын в школу ходит, а она выполняет свои родительские обязанности. Женщина также отметила, что протокол об административном правонарушении должен быть составлен не в ее отношении, а в отношении отца ребенка.



Однако суд пришел к выводу, что виновность женщины подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами (справка отдела полиции, сообщение администрации школы № 130, сообщение начальника Службы по делам детей Новобаварского района, сообщение и.о. директора центра социальных служб Новобаварского района).



На мать наложен штраф. Постановление не вступило в законную силу, поскольку не истекло время на его апелляционное обжалование.

