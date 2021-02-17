В результате ДТП с пассажирским автобусом сообщение Люботин - Харьков пострадали восемь человек.

Об этом сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.



По его словам, всего в маршрутном автобусе находились 10 человек, из них 8 получили травмы. Из этих восьми человек двое были осмотрены на месте, а шестеро — госпитализированы.



Как отметил Забашта, все с легкими травмами.