По информации полиции, в Немышлянском районе города во время тушения пожара в квартире, обнаружили травмированную женщину. Довести ее до больницы не успели - она ​​умерла в скорой. Эксперты насчитали на ее теле более 20 ножевых ранений.

Вызов в полицию от спасателей поступил 16 февраля около 19:30.



Вскоре полиция вышла на след 32-летнего мужчину, с которым потерпевшая ранее сожительствовала в доме под Харьковом. Год назад она бросила мужа из-за его постоянные издевательства и оскорбления. К тому же, злоумышленник не раз поднимал на женщину руку.



Потерпевшая год назад сняла квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город. Вечером 16 февраля, кругу женщина была дома одна, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился с бывшей сожительницей. После совершения преступления он поджег квартиру.



Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.