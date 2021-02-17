Конкуренцию скандальному ООО "Антирейдер" составила лишь охранная компания "Зубр", имеющая все признаки фиктивности.
После многочисленных скандалов с охранной фирмой "Антирейдер", сотрудники которого попадали в многочисленные скандалы с избиениями посетителей парка, в городском совете провели тендер и смену подрядчика. Но не из-за ряда уголовных дел, а истекшего контракта с фирмой, что предусматривает проведение новых торгов на услуги по охране парка.
В торгах приняли участия ООО "Антирейдер" и ООО "Охранная компания Зубр", зарегистрированная лишь за полгода до тендера.
Кроме того, руководителем компании "Зубр" является Денис Телюх, который 30 марта прошлого года, во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения по участию в массовых беспорядках на Барабашова сообщил суду, что официально работает в охранном агентстве «Антирейдер».
Как сообщает издание NewsRoom, также у компании есть и другие признаки фиктивности. В частности, по информации журналистов, с 25 по 27 января в компании в короткие сроки оформили 43 сотрудника. А за год до судебного заседания по Барабашово, Черкашин (глава «Антирейдер») и Телюх вместе были приглашены на заседание Комиссии по вопросам молодежной политики, спорта, культуры и туризма облсовета как представители одной ветеранской организации.
На услуги по охране парка Шевченко компания получит 13 миллионов гривен из городского бюджета.