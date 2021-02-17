Екатерина Шакалова завоевала «золото» на международном турнире по смешанным единоборствам «Babilon MMA 19», который прошел в городе Варшава, Польша.

По единогласному решению судей Екатерина Шакалова победила соперницу из Польши Розу Гумиенну.



Как сообщили горолдские власти, Екатерина Шакалова - мастер спорта Украины международного класса, многократная чемпионка мира и Европы по грепплингу и панкратиону. Для харьковчанки это был пятый профессиональный бой в ММА и четвертая победа.