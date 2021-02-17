Также 17 февраля празднуют День кота в Европе. Праздник создан по инициативе итальянского журналиста Клауди Ангелетти.

Православные верующие в этот день чтят память святого Николая, игумена Студийского.



Именины: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Белла, Юрий, Эдгар.