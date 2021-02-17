В 2020 году в Харькове родители стремились выбрать своим новорожденным детям редкие и необычные имена.Об этом свидетельствуют данные Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Харьков).
"При выборе имени новорожденного чаще всего родители учитывают следующие факторы: традиции семьи, модные веяния, национальные, религиозные и даже политические взгляды", - рассказали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
Необычные имена мальчиков:
• Стефан;
• Бронислав;
• Тадей;
• Эрик;
• Кристиан;
• Дэвид;
• Артак;
• Аким;
• Самвел;
• Авель;
• Гектор;
• Усман;
• Кай;
• Арнольд;
• Тамерлан.
Необычные имена девочек:
• Аледаида;
• Теона;
• Лесана;
• Ванесса;
• Фатма;
• Эрика;
• Стелла;
• Эмили;
• Марика;
• Агата;
• Ариэла;
• Самира;
• Лейла;
• Асия;
• Инара;
• Камилла;
• Даниэлла.
Наиболее популярными традиционными именами, которые родители давали своим новорожденным дочерям, оказались София, Мария, Виктория, Анастасия, Ева, Елизавета, Вероника, Анна, Варвара и Полина. Мальчиков чаще всего называли Максим, Иван, Матвей, Дмитрий, Александр, Богдан, Арте, Егор, Кирилл и Михаил.
"Самое главное при выборе имени - прежде всего думать о ребенке и его интересах. Не забывайте, что он будет жить с этим именем всю жизнь", - отметили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.