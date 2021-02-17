В 2020 году в Харькове родители стремились выбрать своим новорожденным детям редкие и необычные имена.

Об этом свидетельствуют данные Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Харьков)."При выборе имени новорожденного чаще всего родители учитывают следующие факторы: традиции семьи, модные веяния, национальные, религиозные и даже политические взгляды", - рассказали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.Необычные имена мальчиков:• Стефан;• Бронислав;• Тадей;• Эрик;• Кристиан;• Дэвид;• Артак;• Аким;• Самвел;• Авель;• Гектор;• Усман;• Кай;• Арнольд;• Тамерлан.Необычные имена девочек:• Аледаида;• Теона;• Лесана;• Ванесса;• Фатма;• Эрика;• Стелла;• Эмили;• Марика;• Агата;• Ариэла;• Самира;• Лейла;• Асия;• Инара;• Камилла;• Даниэлла.Наиболее популярными традиционными именами, которые родители давали своим новорожденным дочерям, оказались София, Мария, Виктория, Анастасия, Ева, Елизавета, Вероника, Анна, Варвара и Полина. Мальчиков чаще всего называли Максим, Иван, Матвей, Дмитрий, Александр, Богдан, Арте, Егор, Кирилл и Михаил."Самое главное при выборе имени - прежде всего думать о ребенке и его интересах. Не забывайте, что он будет жить с этим именем всю жизнь", - отметили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.