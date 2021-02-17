В 2020 году в Харькове родители стремились выбрать своим новорожденным детям редкие и необычные имена.

Об этом свидетельствуют данные Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Харьков).

"При выборе имени новорожденного чаще всего родители учитывают следующие факторы: традиции семьи, модные веяния, национальные, религиозные и даже политические взгляды", - рассказали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Необычные имена мальчиков:

•    Стефан;
•    Бронислав;
•    Тадей;
•    Эрик;
•    Кристиан;
•    Дэвид;
•    Артак;
•    Аким;
•    Самвел;
•    Авель;
•    Гектор;
•    Усман;
•    Кай;
•    Арнольд;
•    Тамерлан.

Необычные имена девочек:

•    Аледаида;
•    Теона;
•    Лесана;
•    Ванесса;
•    Фатма;
•    Эрика;
•    Стелла;
•    Эмили;
•    Марика;
•    Агата;
•    Ариэла;
•    Самира;
•    Лейла;
•    Асия;
•    Инара;
•    Камилла;
•    Даниэлла.

Наиболее популярными традиционными именами, которые родители давали своим новорожденным дочерям, оказались София, Мария, Виктория, Анастасия, Ева, Елизавета, Вероника, Анна, Варвара и Полина. Мальчиков чаще всего называли Максим, Иван, Матвей, Дмитрий, Александр, Богдан, Арте, Егор, Кирилл и Михаил.

"Самое главное при выборе имени - прежде всего думать о ребенке и его интересах. Не забывайте, что он будет жить с этим именем всю жизнь", - отметили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

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