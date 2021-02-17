Одной рукой дают – другой забирают. После перерасчета пенсии дети войны лишаются льготы на оплату коммуналки. Добавили копейку, а отняли гривну, сетуют старики.Харьковчанка Татьяна Григорьевна – ребенок войны. Согласно этому статусу она имеет 25-процентную скидку на оплату коммуналки и стационарного телефона. Однако на днях вместе с квитанциями за февраль пенсионерка получила из районного управления соцзащиты уведомление о том, что с 1 января 2021 года действие льгот на жилищно-коммунальные услуги, топливо, сжиженный газ, телефон и установку квартирных телефонов прекращено – доход превышает налоговую социальную льготу.
– Боже мой, государство уже залезло в карман к детям войны, – сокрушается Татьяна Григорьевна. – У меня была 25-процентная льгота, в среднем гривен 300 в месяц я экономила на коммунальных платежах. Но с 1 января ее сняли, посчитав, видимо, что после перерасчета пенсии в декабре прошлого года, мой доход стал слишком большим. Добавили мне к пенсии 30 гривен, а сняли 300! Что же получается? Я оказалась виновата в том, что до 75 лет трудилась не покладая рук и честно заработала свою пенсию. За это меня лишили льгот. Что же это за власть такая, которая одной рукой дает, а другой отнимает? Сидят и думают не о том, как поднять экономику, а как еще больше обобрать людей, урвать даже у несчастных пенсионеров.
Письма с текстом «Ваш доход превышает налоговую социальную льготу» получили сотни пенсионеров. «Вечерний Харьков» выяснил, почему людей лишили льгот и как теперь платить за коммуналку.
– В начале каждого года местные управления социальной защиты населения определяют право определенных категорий граждан на пользование льготами именно с учетом их дохода. Это дети войны, участники войны, многодетные семьи, сельские педагоги, медицинское работники в сельской местности, – объясняет начальник отдела льгот и жилищных субсидий Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Ольга Балева. – И если доход превышает установленный размер, то право на льготу не определяется. После повышения пенсии многие пенсионеры льготы лишились.
С 2021 года, по словам специалиста, максимальный доход, который дает право на налоговою социальную льготу, не превышает 3180 гривен.
– То есть все граждане, у которых пенсия или совокупный доход за последние полгода перед 1 января 2021 года превышал размер 3180 гривен, право на льготу потеряли, – говорит Ольга Балева.
В этом случае можно обратиться за назначением жилищной субсидии.
– И поверьте, жилищная субсидия будет больше, чем льгота, – уверяет Ольга Балева. – Для детей войны льгота невелика – всего 25%, причем она не распространяется на квартплату, только на другие коммунальные услуги и телефон. Жилищная субсидия может быть значительно больше.
При этом специалист отмечает, что определенным категориям льгота назначается без учета дохода – например, людям с инвалидностью, участникам боевых действий и т. д.