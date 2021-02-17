Одной рукой дают – другой забирают. После перерасчета пенсии дети войны лишаются льготы на оплату коммуналки. Добавили копейку, а отняли гривну, сетуют старики.

Харьковчанка Татьяна Григорьевна – ребенок войны. Согласно этому статусу она имеет 25-процентную скидку на оплату коммуналки и стационарного телефона. Однако на днях вместе с квитанциями за февраль пенсионерка получила из районного управления соцзащиты уведомление о том, что с 1 января 2021 года действие льгот на жилищно-коммунальные услуги, топливо, сжиженный газ, телефон и установку квартирных телефонов прекращено – доход превышает налоговую социальную льготу.– Боже мой, государство уже залезло в карман к детям войны, – сокрушается Татьяна Григорьевна. – У меня была 25-процентная льгота, в среднем гривен 300 в месяц я экономила на коммунальных платежах. Но с 1 января ее сняли, посчитав, видимо, что после перерасчета пенсии в декабре прошлого года, мой доход стал слишком большим. Добавили мне к пенсии 30 гривен, а сняли 300! Что же получается? Я оказалась виновата в том, что до 75 лет трудилась не покладая рук и честно заработала свою пенсию. За это меня лишили льгот. Что же это за власть такая, которая одной рукой дает, а другой отнимает? Сидят и думают не о том, как поднять экономику, а как еще больше обобрать людей, урвать даже у несчастных пенсионеров.Письма с текстом «Ваш доход превышает налоговую социальную льготу» получили сотни пенсионеров. «Вечерний Харьков» выяснил, почему людей лишили льгот и как теперь платить за коммуналку.– В начале каждого года местные управления социальной защиты населения определяют право определенных категорий граждан на пользование льготами именно с учетом их дохода. Это дети войны, участники войны, многодетные семьи, сельские педагоги, медицинское работники в сельской местности, – объясняет начальник отдела льгот и жилищных субсидий Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Ольга Балева. – И если доход превышает установленный размер, то право на льготу не определяется. После повышения пенсии многие пенсионеры льготы лишились.С 2021 года, по словам специалиста, максимальный доход, который дает право на налоговою социальную льготу, не превышает 3180 гривен.– То есть все граждане, у которых пенсия или совокупный доход за последние полгода перед 1 января 2021 года превышал размер 3180 гривен, право на льготу потеряли, – говорит Ольга Балева.В этом случае можно обратиться за назначением жилищной субсидии.– И поверьте, жилищная субсидия будет больше, чем льгота, – уверяет Ольга Балева. – Для детей войны льгота невелика – всего 25%, причем она не распространяется на квартплату, только на другие коммунальные услуги и телефон. Жилищная субсидия может быть значительно больше.При этом специалист отмечает, что определенным категориям льгота назначается без учета дохода – например, людям с инвалидностью, участникам боевых действий и т. д.