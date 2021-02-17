Обнародован рейтинг автомобилей, которые пытались угнать в Украине за 2020 год.

Компания Benish GPS, которая устанавливает охранные системы с возможностью выезда оперативной группы, проанализировала звонки. За прошлый год было получено 900 – 1100 вызовов тревоги.

Какие авто пытались угнать чаще:

•    Toyota (23%)
•    BMW (19%)
•    Mercedes-Benz (16%)
•    Land Rover (11%)
•    Lexus (8%)

Также по популярности краж в список попали авто марки Porsche, Audi, Renault, Mazda, Range Rover, Nissan, Volkswagen.



Как и где были осуществлены попытки угона


Статистика показывает, что украсть машины воры пытались не только ночью, но и днем. На светлое время суток выпадает 48% от всех сигналов тревоги.

Лидерами по угону стали Киев и Киевская область (13%). Также не сильно отставали Днепр и Днепропетровская область (11%). Далее идут Львов и Львовская область (8%). На четвертом месте Харьков с областью (7%).

По 5% от всех тревог пришлись на Запорожскую, Хмельницкую и Ивано-Франковскую области.


Как пытались угнать машины


В 51% датчики сигнала срабатывали из-за открытия двери, багажника или капота. 32% случаев — от удара или наклона авто. В 5% полицию вызвали из-за низкого напряжения или отсоединения аккумулятора от автомобиля, а в 4% – из-за буксировки, перемещения авто с выключенным зажиганием.


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