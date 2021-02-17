Обнародован рейтинг автомобилей, которые пытались угнать в Украине за 2020 год.

Как и где были осуществлены попытки угона

Как пытались угнать машины

Компания Benish GPS, которая устанавливает охранные системы с возможностью выезда оперативной группы, проанализировала звонки. За прошлый год было получено 900 – 1100 вызовов тревоги.Какие авто пытались угнать чаще:• Toyota (23%)• BMW (19%)• Mercedes-Benz (16%)• Land Rover (11%)• Lexus (8%)Также по популярности краж в список попали авто марки Porsche, Audi, Renault, Mazda, Range Rover, Nissan, Volkswagen.Статистика показывает, что украсть машины воры пытались не только ночью, но и днем. На светлое время суток выпадает 48% от всех сигналов тревоги.Лидерами по угону стали Киев и Киевская область (13%). Также не сильно отставали Днепр и Днепропетровская область (11%). Далее идут Львов и Львовская область (8%). На четвертом месте Харьков с областью (7%).По 5% от всех тревог пришлись на Запорожскую, Хмельницкую и Ивано-Франковскую области.В 51% датчики сигнала срабатывали из-за открытия двери, багажника или капота. 32% случаев — от удара или наклона авто. В 5% полицию вызвали из-за низкого напряжения или отсоединения аккумулятора от автомобиля, а в 4% – из-за буксировки, перемещения авто с выключенным зажиганием.