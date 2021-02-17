В 2020 году в Харькове выявлено несколько случаев антисемитизма.

Об этом говорится в ежегодном отчете Объединенной еврейской общины Украины.В частности, один из случаев зафиксирован на улице Дружбы Народов Северной Салтовке. Неизвестный гражданин, беседуя с женщиной, заявил, что у него на предприятии "ж...ы заруководились", и обещал погромы.Также случаи антисемитизма выявлены в Хорошевском гериатрическом пансионате: антисемитские оскорбления и угрозы звучали в адрес двух подопечных учреждения. Конфликт запечатлела камера видеонаблюдения. После обнародования фактов больше антисемитских высказываний в пансионате не замечено.Помимо этого факты антисемитизма выявлены в стендап-клубе Split Comedy, представители которого позволили себе со сцены произнести во время выступления антисемитские высказывания и шутки. Отмечается, что позднее комики публично извинились за свое выступление, опубликовав соответствующее видеообращение.Также в 2020 году поступали сообщения о заминировании харьковской синагоги. Сигналы оказывались ложными.По данным Объединенной еврейской общины Украины, в 2020 году в стране зафиксировано 49 случаев антисемитизма. По сравнению с 2019 годом уровень антисемитизма в Украине остался без изменений."Также выявлены случаи, которые могли быть восприняты как антисемитизм, но таковыми не являлись", - отметили в Объединенной еврейской общине Украины.В организации отметили, что доля бытовых случаев антисемитизма не выросла даже с учетом социальной напряженности в мире вокруг пандемии COVID-19 и ситуации вокруг паломничества брацлавских хасидов в Умань.Объединенная еврейская община Украины основана в 1999 году. Сегодня это крупнейшая всеукраинская еврейская общественная организация. В ее состав входят 140 еврейских организаций и общин со всей территории Украины. Головной офис находится в ЕКЦ "Менора", город Днепр. Целью работы ОЕОУ является развитие еврейского образа жизни на Украине и за ее пределами, укрепление связи между еврейскими общинами и организациями.