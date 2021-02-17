За январь нынешнего года в Слобожанский таможне Гостаможслужбы оформлено почти десять тысяч таможенных деклараций.

Сегодня выпуск в соответствующий таможенный режим товаров, которые при ввозе на территорию Украины, подлежат мерам официального контроля, осуществляется в полном объеме с применением сервиса «единое окно» и процедуры электронного декларирования, сообщает пресс-служба Слобожанский таможни. Всего таможней по принципу «единого окна» с использованием 100%-ной процедуры электронного декларирования осуществлено оформление 9456 электронных таможенных деклараций.Среди общего количества оформленных документов большинство составляют импортные - их оформлено 5114, экспортных - 4246, в режиме транзита оформлено 96 деклараций.Среднее время таможенного оформления одной экспортной декларации в январе 2021 года составило один час 12 минут. Импортную декларацию таможенники оформляют в среднем за два часа 38 минут, транзитную - за 23 минуты.