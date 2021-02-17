Сегодня в супермаркетах можно найти любые фрукты и овощи в любое время года. Их везут с разных концов света, а выглядят плоды в большинстве случаев так, будто их сорвали с ветки или грядки буквально пару часов назад.

Конечно же, сейчас уже мало кто обольщается относительно их свежести, спелости и полезности, тем не менее, иногда так трудно справиться с соблазном, увидев посреди унылой зимы наливное яблочко или румяный помидорчик.В этом случае важно знать, как полностью нейтрализовать или хотя бы свести к минимуму вред, который может быть нанесен здоровью веществами, предназначенными для сохранения товарного вида продукта. К ним относятся парафинсодержащие составы, антибиотики, противогрибковые препараты и т.д.А справиться с ними не так уж сложно:– яблоки, груши, кабачки, огурчики и все остальные объекты, с которых можно счистить кожуру, следует «раздеть»;– клубничку, абрикосы, персики и виноград нужно тщательно вымыть в горячей воде с содой, а потом искупать под прохладным «душем»;– картошку и капусту необходимо после очистки (в последнем случае имеется ввиду ликвидация верхних листьев) замочить на полчаса в комнатной воде;– бананы и цитрусы надо помыть под проточной водой с использованием специальной щеточки – особенно если вы собираетесь их порезать вместе с кожурой.Даже если перечисленные предосторожности кажутся вам рекомендациями параноика, пренебрегать ими не стоит. Потраченные пять минут оградят вас и ваших близких от пищевого отравления и даже куда более серьезных последствий