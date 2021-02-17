По состоянию на 17 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 54 823 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 80 817 случаев заболевания COVID-19, 4 697 человек находятся под медицинским наблюдением, 74 612 пациентов выздоровели, 1 508 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 февраля в Украине зафиксировано 4 286 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 280 904 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 24 689 человек умерли, 1 128 895 - выздоровели.