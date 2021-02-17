В прошлом году самым возрастным женихом в Харьковской области стал 96-летний мужчина.

Как пишет Слобідський край, об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.По словам начальницы управления Татьяны Филатовой, всего в 2020 году в Харьковской области поженились 12020 пар.- 55 парам был снижен брачный возраст и разрешено жениться в 16 лет. Поэтому самому молодому жениху было 16 лет. А вот самым возрастным женихом прошлого года оказался 96-летний житель Харькова. Мужчина женился на 69-летней женщине. Более двадцати лет пара была в отношениях, а в 2020-м решила узаконить свои отношения, - рассказала Филатова.Также в прошлом году в РАГСах управления отметили 37 юбилейных свадеб.Кстати, за январь-сентябрь прошлого в Харьковской области было заключено 15 браков с участием несовершеннолетних девушек. Такого решения юные невесты добились через суд. Среди заключивших брак девушек пятеро живут в городах и 10 – в сельской местности.16 января 2021 года в Харькове был зарегистрирован юбилейный, сотый с начала года брачный союз. Юбилейной стала пара Евгения и Юлии Карпухиных."Настоящей любви не мешает ни сильный мороз, ни карантин", - отметили в Харьковском городском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния.А на днях, 12.02.2021, в так называемую "зеркальную дату", на территории Харьковской области зарегистрировали брак 99 пар.