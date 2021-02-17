Украина может вернуться к адаптивному карантину 22 февраля – такая дата указана в проекте постановления правительства, которое планируют рассмотреть на сегодняшнем заседании.

«Внести в акты Кабинета министров Украины прилагаемые изменения. Это постановление вступает в силу 22 февраля 2021 года», - говорится в документе.Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о том, что карантин модернизируют – вместо четырех зон останутся только три: «зеленая», «оранжевая» и «желтая».«Красная» зона может быть введена в тех регионах страны, где ситуация с коронавирусом будет стремительно ухудшаться. Для этого потребуется отдельное постановление.Позже главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о том, что зоны останутся нетронутыми, а в «красной» будут действовать те же ограничения, что и во время январского локдауна. В «желтой» зоне будут действовать те же ограничения, которые действуют в стране сейчас, в «зеленой» при определенных условиях могут отменить все запреты.На сегодняшний день в девяти областях Украины наблюдается рост госпитализаций пациентов с подозрением или подтвержденным ковидом. Самая плохая ситуация в Ивано-Франковской области, где за несколько недель рост госпитализаций составил 204%.