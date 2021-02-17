В Харькове два крупногабаритных автомобиля – ЗиЛ и фура – застряли в ледяных колдобинах.

По словам очевидцев, это произошло сегодня утром на улице Староверещаковской (находится в глубине района за мясокомбинатом на пр.Гагарина).На кадрах с места событий видно, что ЗиЛ, груженный деревом, заехал в колею и не может выехать: правые задние и переднее колеса застряли в колдобинах. Водитель пытается с помощью лопаты выровнять дорогу.Рядом стоит развернутая поперек дороги фура.Комментаторы отмечают, что на этой улице – очень плохая дорога.Кто ж на этот танкодром ещё ездит? – пишут люди.