Коронавирусом в Украине переболели не более 20% населения, а это, по мнению аналитиков, означает, что коллективный иммунитет к этому заболеванию вряд ли появится очень скоро.

Киевская школа экономики (KSE) смоделировала ход эпидемии коронавируса в Украине и сделала вывод, что Covid-19 переболели ориентировочно от 13% до 20% украинцев. Так что мысль о скором природном иммунитете от коронавируса – заблуждение, говорится в релизе на сайте KSE.– Моделирование KSE опровергает распространенную и вводящую в заблуждение мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Напомню, для этого должно переболеть минимум 70% населения, – считает руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Павел Ковтонюк.Аналитики школы считают, что несмотря на низкое число выявленных новых заболевших, Украина входит в пятерку стран Европы с наиболее критической ситуацией с Covid-19. В KSE это объясняют высоким показателем положительных случаев среди всех протестированных – 18%.Эксперты отмечают, что на прошлой неделе в Украине госпитализировали и выписали примерно одинаковое число пациентов с коронавирусом.– Нагрузка на больницы остается большой, стабильно заняты 40% реанимаций, отведенных для больных Covid-19, – говорят в KSE. – При этом в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях – больше всего признаков новых вспышек заболеваемости. В этих регионах новые случаи госпитализации уже длительное время превышают выписку пациентов на 20–70%.По мнению Павла Ковтонюка, чтобы вовремя отреагировать на возможные вспышки в будущем, Украине нужно срочно укрепить систему выявления: тестирования и отслеживания контактов.