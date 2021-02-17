Утром 17 февраля на Московском проспекте возле станции метро "Пролетарская" автомобиль Volkswagen влетел в автобусный терминал.

Фото с места аварии опубликовали в соцсетях."ДТП на Пролетарской. Братишка вошел в автобусный терминал", - отмечается в публикации.Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в результате происшествия никто не пострадал.По предварительным данным, около 8.00 водитель автомобиля Volkswagen нарушил п.12.1 ПДД Украины и врезался в препятствие.На водителя Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП) КУоАП.