Пандемия больно ударила по всем отраслям экономики страны. Сельское хозяйство – не исключение. И только пасечники, вопреки невзгодам ушедшего года, впервые за последнее время получили возможность для развития пчеловодства.

Цена на нефть все испортила

Китайцы закупали кукурузу в Украине

Пасечникам повезло

Минувший год бросил серьезный вызов сельскому хозяйству Украины – на засуху, которая продолжалась несколько месяцев и непосредственно повлияла на общий результат хозяйствования, наложилась еще и пандемия. Экспорт аграрной продукции, от которого, между прочим, зависит курс гривны, существенно сократился.В 2019 году Украина экспортировала продукции на сумму 50 миллиардов долларов. Из них только продовольственных товаров растительного происхождения – на 22 миллиарда. Львиная доля в экспорте – агроэкспорт. Более того, сегодня гривна зависит от того, как складывается маркетинговый год с точки зрения экспорта аграрной продукции. То есть Украина ориентируется на то, как сработал аграрный сектор, потому что это поддержка нашей национальной валюты валюты, – говорит координатор по связям с правительством и донорами Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Украине Дмитрий Малков.В качестве примера он приводит сравнительный анализ статистики по эскорту агропродукции в страны Евросоюза в 2019 и 2020 годах.– Если в апреле 2020 года мы имели прирост в 600 млн евро по сравнению с 450 млн в 2019 году, то уже начиная с мая начался существенный спад. Мы упали с 560 миллионов евро в 2019 году до 370 млн евро в 2020-м. В июне произошел спад с 400 млн евро в 2019 году до 277 млн евро в 2020-м. Наибольший спад случился в июле: 2019 год – немногим больше 700 млн евро, 2020-й – всего 427 млн евро, – говорит Дмитрий Малков. – Например, у нас закупают кукурузное масло на биоэтанол. Но цена на нефть сильно снизилась и кукурузу стало невыгодно перерабатывать на биолэтанол, а посему экспорт в Европу сократился. Кроме того, имело место сокращение спроса во всех странах. Основная причина – пандемия. К тому же из-за коронавируса пострадали туристическая сфера, отельно-ресторанный бизнес – это потребители продовольствия.В августе, по словам представителя ФАО, ситуация стала понемногу восстанавливаться.– Мы достигли уровня экспорта в ЕС 2019 года, а в декабре даже немного превысили. То есть самый существенный провал был в мае, июне и июле, – констатирует эксперт.И хотя на европейских рынках Украина, можно сказать, не играет ведущей роли, однако значительную часть составляет экспорт в страны Азии, Китай, Индию, где тоже имело место сокращение экспорта.– В Китае, например, в период пандемии был существенный спад поголовья свиней – а корма, в том числе кукурузу, Китай закупал в Украине, – приводит пример Дмитрий Малков. – Сейчас Катай возобновил закупки. И одна из причин возобновления экспорта украинской продукции – это как раз постепенный выход стран Евросоюза и Китая из кризиса, связанного с пандемией.А вот пасечникам пандемия сыграла на руку.– Сейчас во всем мире повысился спрос на мед, потому что его используют в качестве иммуноукрепляющего средства. И Украина в этом году экспортировала рекордное количество меда в страны ЕС и Соединенные штаты Амермки. Это дало большой толчок для развития пчеловодства, – говорит председатель ОО «Союз пасечников Харьковской области» Денис Солдатов. – Но не стоит забывать, что пасечники – в основном люди пожилого возраста, поэтому они в группе риска. Кроме того, в нынешнем году государство впервые за последние 12 лет выделило пасечникам государственную поддержку. И это тоже стимулировало развитие пчеловодства.Однако прошлогодняя засуха добавила пчеловодам ложку дегтя в бочку меда.– Потому что нет нектара в природе – нет и меда, – поясняет Денис Солдатов. – Южные области Украины собрали в этом году только 40–50% от того, что обычно получали.Он отмечает, что пчеловодство – важная сфера сельского хозяйства, которая позволяет получать дополнительные 30–50% урожайности на энтомофильных культурах, то есть растениях, опыляемых насекомыми.– Так что если пасечники будут сотрудничать с аграриями – над чем мы сегодня работаем, – то Украина получит еще больший потенциал для экспорта высокачественной сельхозпродукции и обеспечит конкурентоспособность нашей страны на мировых рынках, – считает Денис Солдатов. – Сегодня Союз пасечников работает над тремя ключевыми вопросами: это развитие пчеловодства, защита пчел от отравления агрохимикатами и средствами защиты растений, а также налаживание сотрудничества по промышленному опылению сельскохозяйственных культур пчелами.