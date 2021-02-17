Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Ваши гениальные идеи не вызовут восторга. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах или несколько позже.Не стоит скрывать свои желания. Возможно, кто-то хочет того же, и вы сможете объединить усилия. Завтра придется отстаивать свое мнение. Позаботьтесь о наличии аргументов.Ваше состояние может оказаться сродни невыспанности. Завтра вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то само собой разумеющемся постепенно испаряется.У вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно, так что и не пытайтесь. Завтра вовсе не обязательно следовать совету, если он покажется вам плохим.Возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить. Завтра вопросы личной жизни заслонят собой все остальные. Возможно, именно сейчас придется принять какое-то важное решение.Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему. Постарайтесь завтра не показывать никому свою спину – могут напасть.Вы будете на диво хорошо справляться со своими делами, что заметно улучшит настроение. Завтра не позволяйте панике и унынию овладеть вами. Будьте готовы, что не все будет получаться с первой попытки.Вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь. Не самое лучшее время для общения с людьми, хотя вы смогли бы найти подход к каждому. Завтра вас может потянуть на подвиги. Это может оказаться опасным.Вы способны на блестящие импровизации. Чем меньше станете заботиться, как бы удачнее выразиться, тем лучше будет получаться. Завтра можете изменить то, что, по вашему мнению, требует изменения.Вы можете стать воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный. Завтра рассудочная сторона вашей личности одержит победу над эмоциональной.Вы будете немного невнимательны. Ну что ж, по крайней мере весело. Если завтра согласитесь на компромиссное решение, выиграете больше, чем проиграете. Затягивание дела ситуацию не улучшит.Чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних лучше не пускать. Завтра энергии у вас будет много, а вот задачи вы склонны ставить неисполнимые.