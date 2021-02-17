Верховный суд подтвердил приговор харьковскому ученому, получившему 12 лет лишения свободы за организацию агентурной сети российской военной разведки.

Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в Службе безопасности Украины.Злоумышленник был задержан летом 2017 года при попытке получить секретную информацию от работника Харьковского физико-технического института.По заданию Генштаба Вооруженных сил РФ он должен был добыть документы, касающихся технических разработок украинской оборонки.Во время обысков по месту жительства фигуранта изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, предоставленные представителями российской спецслужбы для передачи разведывательных данных.Досудебное следствие в отношении других участников агентурной сети продолжается.