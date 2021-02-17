Киевский районный суд Харькова признал виновными двух мужчин в покупке с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах.

Как сообщает прокуратура Харьковской области, двое мужчин организовали интернет-магазин по продаже наркотиков, размещали информацию о наличии у них психотропных товаров, договаривались с потенциальными покупателями, а оплату получали на банковские карточки.В ходе обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, правоохранители обнаружили свертки с наркотиками, и технику, с помощью которой осуществлялась продажа - мобильные телефоны и ноутбук.Киевский районный суд признал мужчин виновными и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества.