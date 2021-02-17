Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Согласно официальной информации, Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины разрабатывает три заявки на регистрацию вакцины против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения:В частности, 16 февраля подано заявление на регистрацию вакцины Pfizer-BioNTech, 15 февраля на регистрацию вакцины AstraZeneca, а 10 февраля - Sinovac Biotech.Pfizer-BioNTech разработала немецкая биотехнологическая компания BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. По данным Минздрава, в феврале Украина ожидает 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.Кроме того, в течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 миллионов доз вакцины Oxford / AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX. Также вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тысяч доз прибудут в Украину уже в этом месяцеПервая партия вакцины Sinovac Biotech будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Израиле, Индии, Мексике, Бразилии или по централизованной процедуре регистрации Европейского Союза.Сейчас специалисты готовят экспертные выводы относительно соотношения «польза / риск» и проверки регистрационных материалов в кратчайшие сроки, как того требует законодательство Украины.