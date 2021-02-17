В Харькове задержали мужчину, который украл 50 метров кабеля и обмотал его вокруг себя.

Как сообщили в патрульной полиции, 16 февраля во время патрулирования Индустриального района полицейские увидели мужчину, который совершил кражу телефонного кабеля общей длиной более 50 метров.Мужчина сам признался патрульным, что кабель он срезал на улице 12 Апреля неподалеку от железнодорожных путей. Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.Всего за минувшие сутки харьковские патрульные обнаружили трех человек, вероятно, причастных к кражам.