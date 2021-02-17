В результате столкновения пострадали 10 человек.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции, авария произошла 17 февраля около 6:23 на трассе «Киев-Харьков-Довжанский», в районе поселка городского типа Новый Коротич.41-летний водитель автобуса «Mercedes», выполняя маршрут «Харьков-Люботин» не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего автомобиль перевернулся.По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Их травмы медики квалифицируют как незначительные.