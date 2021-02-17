В ответ на официальный запрос издания, в Юридическом департаменте Харьковского горсовета отказались предоставлять информацию оригинальной формулировкой.

Юридический департамент Харьковского городского совета не захотел отвечать редакции Вечернего Харькова о договорах по тендерам, которые были отменены прокуратурой в суде за последний год.В ответ на официальный запрос, в департаменте ответили, что предоставить необходимую информацию не могут, так как сбор таких данных возлагает на Харьковский городской совет чрезмерное бремя, требует значительных интеллектуальных и других усилий.Стоит отметить, что за последний год городской совет ни разу не предоставил необходимую информацию в ответ на запросы редакции Вечернего Харькова.