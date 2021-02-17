По информации спасателей, возгорание началось на крыше частного дома по адресу на улице Плановой, 28/11.

Вызов спасателям поступил 16 февраля, в 18:28.

На момент прибытия горели две несущих балки перекрытия над печью на площади около 2 кв. м. В 19:02 пожар был локализован, в 20:16 — ликвидирован.

Причина возгорания выясняется.

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