По информации спасателей, возгорание началось на крыше частного дома по адресу на улице Плановой, 28/11.

Вызов спасателям поступил 16 февраля, в 18:28.



На момент прибытия горели две несущих балки перекрытия над печью на площади около 2 кв. м. В 19:02 пожар был локализован, в 20:16 — ликвидирован.



Причина возгорания выясняется.