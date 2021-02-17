Сообщение о преступлении в котором фигурировали три мошенницы обкрадывающие пенсионеров поступило к сотрудникам местного отдела полиции от 80-летней жительницы села Вербовка Балаклейского района.

Женщина рассказала, что из ее дома пропали деньги. Полицейские установили, что к супругам пенсионеров в полдень во двор пришли несколько женщин. Пока двое из них отвлекали внимание хозяев, их сообщница толкнула пенсионеров и закрыла в комнате. Злоумышленницы быстро обшарили дом, нашли деньги и скрылись.



Полицейские за несколько часов установили личности злоумышленниц. Ими оказались 33, 44 и 62-летние жительницы поселка Песочин Харьковской области. Полицейские изъяли у них деньги пенсионеров.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. Злоумышленницы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.



Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.



