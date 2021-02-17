Авиакомпании анонсировали восстановления докарантинных рейсов.

Украинская лоукост-компания SkyUp Airlines открыла продажу билетов по четырем новым направлениям: в Братиславу (Словакия), Родос и Ираклион (Греция) и Ларнаку (Кипр). Перелеты начинаются в апреле-мае. Также в мае перелеты в Ларнаку открывает Wizz Air, пишет ДЕПО.Харьков.



С 5 марта в аэропорту начнется активное восстановление докарантинних рейсов. Авиакомпании SkyUp Airlines, Wizz Air и Ryanair будут летать по 18 знакомым направлениям.



Восстанавливаются рейсы в Польшу (Вроцлав, Гданьск, Краков и Познань), Италию (Римини и Венеция), Германию (Берлин и Дортмунд), Прагу (Чехия), Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Таллинн (Эстония), Вильнюс (Литва). Также возобновятся перелеты в популярные туристические города — Барселону (Испания), Батуми (Грузия), Бургас (Болгария).



Кроме того, с марта туристам доступны туры в Шарм-эль-Шейх, Хургаду (Египет) и Стамбул (Турция). В апреле также запустятся перелеты в Анталию и Бодрум (Турция).