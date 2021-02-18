В Харькове, 18 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



пр. Тракторостроителей, 89 (п. №1, стояк), 160-б (п. №3) до 17:00 18.02.21 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24 (п. №3), пр. Тракторостроителей, 114 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №2, стояк) до 20:00 18.02.21 г.



А также:

Основянский район:

шоссе Мерефянское, 20 (п. №3) до 20:00 18.02.21 г.



Холодногорский район:

ул. Кацарская, 23 (стояк) до 20:00 18.02.21 г.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2) до 20:00 18.02.21 г.

