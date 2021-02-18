С 22 февраля в Украине будет установлена желтая карантинная зона. Детские сады и школы будут работать, сообщили в Минобразования.

Отдельные классы или целые школы будут переходить на дистанционное обучение, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с коронавирусом находится более 50% учеников и персонала школы.



Также в желтой зоне запрещено проведение массовых мероприятий.



Красный уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения.



Средняя и старшая школы в красной зоне будут уходить на дитанционку.



Однако детсады и специальные учебные заведения, учащиеся 1-4 классов будут учиться в обычном режиме.