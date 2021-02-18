Подстанцию 330/110 кВ «Слобожанская» трансформаторной мощностью 400 МВА планирует построить Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». К подстанции будут присоединены более 100 км новых линий 110 кВ АО «Харьковоблэнерго».

Как сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго», новая подстанция с сетевой инфраструктурой значительно улучшит надежность питания потребителей Харькова, в частности, жителей северных районов города: Алексеевки, Павлова Поля, Ивановки и Сокольников. Подобных объектов в Харькове всего три.Как рассказал директор по эксплуатации и развитию сети НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт, начало строительства запланировано на 2022 год. Ориентировочная стоимость проекта — около 2,3 млрд грн. Общий срок строительства — около 3 лет.По словам технического директора АО «Харьковоблэнерго» Алексея Гануса, потребность в повышении надежности электроснабжения в этой части города назрела давно: в последние годы здесь открыли несколько новых станций метро и активно строят жилые дома.«Наша готовность к реализации этого проекта значительна. Уже в ближайшее время мы максимально подробно проработаем все рабочие вопросы. Нужна детализация. Трудности, конечно, будут, но это нормальная ситуация для строительства такого крупного энергетического объекта, как подстанция «Слобожанская», — отметил Алексей Ганус.По данным облэнерго сооружение будет относительно компактным (около 2 га) и расположится в районе Окружной дороги в северной части города.Справка. Строительство подстанции 330/110кВ «Слобожанская» предусмотрена Планом развития системы передачи на 2021-2030 годы, разработанным НЭК "Укрэнерго" и утвержденным НКРЭКУ, и является одним из объектов, который обеспечит повышение надежности питания восточного региона при синхронной работе энергосистем Украины и континентальной Европы ENTSO-E. Сейчас рассматривается возможность финансирования за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка.