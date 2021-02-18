События В Харькове родилось 40 детей Вечерний Харьков 11:42 182 40 детей родилось в Харькове в среду, 17 февраля. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 21 мальчик и 19 девочек. Читайте также В Харькове разыскивают неизвестных автовандалов (фото) Жители Харьковской области пытаются достучаться до власти Курс валют на 18 февраля БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове разыскивают неизвестных автовандалов (фото) События 12:46 Лента новостей В Харькове разыскивают неизвестных автовандалов (фото) 12:46 Жители Харьковской области пытаются достучаться до власти 12:24 Курс валют на 18 февраля 12:05 Харьковских пенсионеров лишили льгот на оплату коммунальных услуг 11:58 В мире отмечают День батарейки 11:57 В Харькове родилось 40 детей 11:42 В Харькове заминировали лицей (видео) 11:36