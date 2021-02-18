В магазине Symbol на площади Свободы, сегодня ночью разбили витрину. Полицейские устанавливают лиц, причастных к повреждению имущества магазина в центре Харькова. Неизвестные повредили 10 стеклянных витрин и входные двери в магазин.

Об этом сообщили в полиции.



Сумма ущерба устанавливается.



Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Харьковского райуправления полиции № 318 февраля около 3:10.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции.



Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли видео с камер наблюдения и вещественные доказательства.



Сейчас информация внесена в Единый учета Харьковского районного управления полиции № 3. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.