В магазине Symbol на площади Свободы, сегодня ночью разбили витрину. Полицейские устанавливают лиц, причастных к повреждению имущества магазина в центре Харькова. Неизвестные повредили 10 стеклянных витрин и входные двери в магазин.
Об этом сообщили в полиции.
Сумма ущерба устанавливается.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Харьковского райуправления полиции № 318 февраля около 3:10.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции.
Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли видео с камер наблюдения и вещественные доказательства.
Сейчас информация внесена в Единый учета Харьковского районного управления полиции № 3. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Сумма ущерба устанавливается.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Харьковского райуправления полиции № 318 февраля около 3:10.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции.
Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли видео с камер наблюдения и вещественные доказательства.
Сейчас информация внесена в Единый учета Харьковского районного управления полиции № 3. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.