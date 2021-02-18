Причиной решения стало январское повышение пенсий.Как сообщают харьковские журналисты, у пенсионеров Харьковской области забрали льготы на оплату коммуналки после повышения пенсий. Люди стали получать письма с текстом "Ваш доход превышает налоговую социальную льготу", и больше не смогут рассчитывать на льготы на оплату коммунальных услуг, которая в среднем позволяла сэкономить 25% на платежках.
Пенсионеры жалуются, что некоторые из них получили надбавку к пенсии в размере 30 гривен, а забрали льготы, которые позволяли сэкономить 300 гривен.