Очередное перекрытие трассы и требования снизить тарифы на коммунальные услуги – жители поселка Пересечное Дергачевского района которую неделю подряд пытаются привлечь к себе внимание властей.

Воскресенье, десять утра. Трасса Харьков – Ахтырка перекрыта. Люди с плакатами и флагами вышли на дорогу. Пропускают только общественный транспорт. Другим же приходится разворачиваться и ехать в объезд. Люди требуют от правительства и президента пересмотра тарифов на газ, и не только на этот отопительный сезон.– Очень дорогой газ, ну разве же можно ставить такую цену? Стоил 6–9 копеек и вдруг сразу заоблачная стоимость – 12 гривен. Это немыслимо! А пенсия маленькая. Ну как можно жить? Остались вдвоем с дедом, как говорится, – жалуется «Телеканалу р1» пенсионерка из Пересечного.Не меньше возмущают людей и цены за транспортировку газа.– Ой, ну это вообще! Ну как это? Они что, покупали нам трубы или траншеи копали? Сами же люди делали, – возмущается женщина. – Этот газ у нас уже 30 лет, с 1990-х.Сумма платежек сегодня в некоторых случаях превышает совокупный доход семьи. Как выживать пенсионерам, непонятно.– Ну нельзя так жить, – соглашается другой участник акции. – У меня пенсия 2100 гривен, а за газ пришла платежка на 3500. Ну как это, скажите? Для меня как для пенсионера это холодная и голодная смерть.Люди перекрывают трассу уже не в первый раз, но реакции со стороны власти – как минимум областной – нет никакой.– Сколько люди кричат, нас никто не слышит, – не может сдержать эмоций еще одна пенсионерка. – Люди выходят, стоят, почему они не с нами? Почему никто не реагирует? Пусть приедут – посмотрят, как мы живем.– Разве это жизнь? Мы выживаем. Люди коров режут, все продают, потому что нельзя так жить, – вступает в разговор следующая участница пикета. – Мы живем в Украине, мы – украинцы, и так издеваться над своим народом – это позор на всю Европу. С такими богатствами, как в нашей стране, мы сами должны быть Европой. Не могу смотреть, что делают с украинцами. Это не власть, такой власти – позор.Если местная власть не услышит людей, не донесет их требования до правительства и президента, они готовы сделать это самостоятельно.– Мы не дураки, мы все знаем и видим. Пойдем на Киев и будем там митинг делать, мы на этом не остановимся, – в один голос заявляют пикетчики.Акции протеста с перекрытием дорог жители Харьковщины проводят регулярно, но руководство области на крик о помощи не реагирует.