Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о частной детективной деятельности.

"За" проголосовали 334 нардепа, "против" – 1, "воздержались" – 9.Против голосовала нардеп из фракции Голос Александра Устинова.Целью законопроекта является законодательное регулирование частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения защиты законных прав и интересов граждан и субъектов хозяйствования, говорится в сопроводительной записке к документу.Законопроект регламентирует:– сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг и субъектов, их предоставляющих;– квалификационные требования к частным детективам;– основные права и обязанности частных детективов, в том числе защиту прав заказчиков детективных услуг;– государственный и общественный контроль за частной детективной деятельность.