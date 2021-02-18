Один из электропоездов, курсирующих по маршруту Харьков - Казачья Лопань, находится в ужасном состоянии и представляет опасность для пассажиров.

Видео из электрички опубликовали в соцсетях.На кадрах можно заметить, что электричка практически убитая: ржавая и ободранная. Общее состояние вагонов удручающие, к тому же они не отапливаются."Если желаете ощутить на себе все прелести поездки на пригородной электричке - добро пожаловать на борт электропоезда Харьков - Казачья Лопань! Хотя, думаю, и на других электропоездах города поездка будет в том же духе и с тем же "комфортом", - говорится в сообщении.Особые нарекания пассажиров вызвала электрощитовая: дверь в нее оказалась открыта и не закрывалась, что может быть опасно для людей.