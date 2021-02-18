Черный кофе, эспрессо или латте, независимо от ваших предпочтений, выпейте слишком много, и вы можете оказаться в опасной зоне, особенно когда дело касается здоровья сердца.

В ходе первого в мире генетического исследования исследователи из Австралийского центра точного здоровья при Университете Южной Австралии обнаружили, что длительное и обильное потребление кофе - шесть или более чашек в день - может увеличить количество липидов (жиров) в вашем организме, что значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).Важно отметить, что эта корреляция является как положительной, так и дозозависимой, а это означает, что чем больше кофе вы пьете, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний.Это горькая пилюля, особенно для любителей кофе, но, по словам исследователя UniSA, профессора Элины Хиппёнен, ее нужно проглотить, если мы хотим сохранить здоровье сердца.- Безусловно, ведется много научных споров о плюсах и минусах кофе, но, хотя может показаться, что мы идем дальше старого, важно полностью понять, как один из самых широко потребляемых напитков в мире может повлиять на наше здоровье", - говорит профессор Хиппёнен.- Высокий уровень липидов в крови - известный фактор риска сердечных заболеваний, и, что интересно, поскольку кофейные зерна содержат очень сильное соединение, повышающее уровень холестерина (кафестол), было полезно изучить их вместе.Кафестол в основном присутствует в нефильтрованном пиве, турецком и греческом кофе, но он также в эспрессо, который является основой для большинства кофе, приготовленного баристами, включая латте и капучино. В фильтрованном и растворимом кофе кафестола нет или очень мало, так что с точки зрения воздействия на липиды это хороший выбор кофе.Важно отметить, что кофейная липидная ассоциация дозозависимая: чем больше вы пьете нефильтрованный кофе тем больше повышает ваши липиды крови, поставив вас на более высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний.