Цены на потребительском рынке Харьковской области в январе по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,9%, а по Украине - на 1,3%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в январе увеличились на 1,7%, сообщает ГУ статистики в Харьковской области. Больше всего подорожали следующие товары:– яйца – на 16,3%;– овощи, подсолнечное масло, сахар, фрукты, говядина, рис, мясо птицы, макаронные изделия – на 1,0-7,8%%;– хлеб, продукты переработки зерновых, молочные продукты, сало, безалкогольные напитки, свинина – на 0,5-0,8%.При этом цены на мед, молоко, кисломолочную продукцию снизились за предыдущий месяц на 0,9–4,6%.Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,9%. По облстата, это связано с подорожанием табачных изделий на 3,5%.Одежда и обувь подешевели на 2,4%, в частности, обувь – на 3,2%, одежда – на 1,9%.Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,5% произошел за счет снижения цены на природный газ на 19,5%, канализации – на 3,2%.Повышение цен на транспорт на 0,7% произошло за счет подорожания топлива на 2,9%, автомобилей – на 0,8%. При этом проезд в железнодорожном транспорте подешевел на 2,2%.В сфере связи цены выросли на 1%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 9,5%.