По состоянию на 18 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 54 983 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 81 114 случаев заболевания COVID-19, 4 747 человек находятся под медицинским наблюдением, 74 848 пациентов выздоровели, 1 519 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 февраля в Украине зафиксировано 6 237 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 287 141 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 24 852 человека умерли, 1 134 120 - выздоровели.