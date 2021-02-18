Любой желающий может создать тропический уголок у себя на подоконнике – например, вырастить ананас. Для этого понадобится, собственно, свежий ананас, горшок и непреодолимое желание попробовать себя в садоводстве. Если все необходимое готово, пора читать инструкцию.

Для начала купите свежий ананас, советуют эксперты Lifehacker. Выберите в магазине плод, который затем послужит основой для выращивания.Обратите пристальное внимание на внешний вид и помните, что подходящий ананас имеет:– твердые зеленые листья без желтых или коричневых вкраплений;– золотисто-коричневую и твердую на ощупь кожицу;– приятный сладковатый аромат.Вокруг плода не должны летать мелкие мошки. Проверьте также основание листьев — иногда мошки сидят там.Отделите верхушку ананаса. Одной рукой держите фрукт, другой возьмите листья у основания и открутите их. Делайте это осторожно, чтобы не повредить верхушку.Если опасаетесь, что все пойдет не так, просто отрежьте верхнюю часть ананаса, оставив минимальное количество мякоти. Ненужные остатки вокруг листьев аккуратно уберите руками. Из верхушки будет расти новый ананас, поэтому убедитесь, что она не повреждена.Затем оставьте верхушку на неделю в перевернутом положении – стебель и основание должны подсохнуть.Через неделю можно начинать проращивать корни. Налейте воду в стакан. Горлышко емкости должно быть достаточно широким, чтобы стебель помещался свободно, но не погружался туда полностью.Если подходящей посуды нет, можно использовать следующий лайфхак: вставьте несколько зубочисток в основание стебля на высоте 3–4 сантиметра от низа и используйте их в качестве опоры. При погружении верхушки в воду зубочистки не дадут ей опуститься в стакан полностью.Поставьте стакан в хорошо освещенное сухое место и запаситесь терпением. Корни будут прорастать несколько недель. В это время важно периодически менять воду и избегать резких перепадов температуры.Стебель будет готов к посадке, когда длина корней достигнет 5–6 сантиметров. Этого достаточно, чтобы растение могло хорошо укорениться в почве.Выберите подходящий горшок – его высота должна составлять примерно 15 сантиметров. Заполните его почвой, которая на 30% состоит из органических веществ. Также подойдет грунт для кактусов. Они любят тот же вид почвы, что и ананасы.Полейте растение и оставьте в теплом месте. После первого полива следите за состоянием почвы — она всегда должна быть влажной. Растение нужно поливать как минимум раз в неделю. Температура в помещении должна быть не ниже +18°C. Также важно, чтобы росток получал много солнечного света. Чтобы ускорить рост ананаса, можно создать парниковый эффект – накрыть горшок полиэтиленовым пакетом.Ананас должен полностью прижиться через шесть месяцев. Из центра листьев появится цветок — красный конус, из которого в дальнейшем образуются синие лепестки, а затем и плод.