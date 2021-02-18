В Харькове мужчина, сидящий за рулем "Ланоса", уснул с бутылкой водки в руках.

Видео и фото опубликовали очевидцы в телеграм-канале "Труха".По словам очевидцев, машина стояла на ул. Плехановской, 98а. В комментариях некоторые пользователи пишут, что, возможно, водитель никуда не ехал, так как нет ключей в замке зажигания. Также неизвестно, вызвали ли очевидцы полицию, официальная информация проверяется.Напомним, на днях Верховная Рада Украины приняла законопроект №2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.Как пишет Лига.нет, существенно вырастут штрафы за вождение в нетрезвом виде: 17 000 грн и лишение прав на год за первое нарушение, 34 000 грн – за повторное нарушение в течении года и лишение прав на три года, 51 000 грн – за третье за год нарушение, лишение прав на 10 лет и конфискация автомобиля. Также предусмотрен штраф в 40 800 грн за отказ проходить освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения.Также повышаются штрафы за превышение скорости: на 20-50 км/ч выше разрешенной скорости – 340 грн, на более 50 км/ч – 1700 грн. При создании аварийной ситуации при превышении скорости – 3 400 грн.Повышаются размеры штрафов за непредставление преимущества автомобилям "скорой помощи" и аварийно-спасательных служб – 680 грн.За вождение без прав – 425 грн, а если у водителя вообще нет прав – 3400 грн. За вождение в период, когда водителя лишили прав, – 20 400 грн и запрет на управление автомобилем до 5 лет. За побег с места аварии – 3400 грн и лишение прав на 6 месяцев. За повреждение других транспортных средств при аварии – 1190 грн.