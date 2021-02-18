В январе Слобожанская таможня пропустила через таможенную границу 2,4 млн тонн грузов, что на 78% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Транспортных средств в январе пропущено 79,3 тысячи. В сравнении с аналогичным периодом их количество уменьшилось на 38%.Кроме того, в январе осуществлен пропуск 92,1 тысячи граждан. В этом процессе также зафиксировано существенное уменьшение в сравнении с прошлогодним периодом. Снижение желающих пересечь таможенную границу связано с карантинными ограничениями.В то же время, таможня продолжает осуществлять бесперебойное таможенное оформление грузов и пропуск товаров.