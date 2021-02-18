Нацкомиссия, осуществляющая регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опубликовала для общественного обсуждения проект постановления о повышении с 1 апреля тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч, или на 7,5%.

Соответствующее решение было принято на заседании 17 февраля.‒ Это одобрение. Всех приглашаем к обсуждению. Если кто-то видит другие источники или неточности, или какие-то возможности относительно оптимизации тарифа, мы с готовностью будем сотрудничать абсолютно со всеми сторонами. На сегодня это 316,08 грн/МВт-ч, ‒ заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.Основанием для повышения тарифа на передачу э/э для Укрэнерго на 2021 год стало включение в его структуру дополнительно 1,495 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач (ОСП) для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").В то же время Нацкомиссия по предложению Укрэнерго отказалась включить в тариф 11,350 млрд грн дефицита средств в 2021 году на финансовую поддержку "ГарПока" в рамках ПСО для расчетов с "зеленой" генерацией.НКРЭКУ аргументировала это решение тем, что средства в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников" могут быть включены в госбюджет Украины до конца 2021 года.‒ Пока мы не включаем как минимум 20% суммы в тариф Укрэнерго, но проценты я не вижу возможности не включить, ‒ констатировал Тарасюк.Действующий тариф на передачу электроэнергии для ГП "Укрэнерго" в размере 293,93 грн/МВт-ч был установлен постановлением НКРЭКУ №2353 от 9 декабря 2020 года.